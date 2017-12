Juventus bate Barbarense de virada: 2 a 1 O Juventus assumiu a terceira colocação do Grupo 1 ao vencer o União Barbarense, de virada por 2 a 1, neste sábado à tarde, na Rua Javari, pelo Campeonato Paulista. O Moleque Travesso chegou aos seis pontos ganhos e está atrás apenas de São Paulo e América. Com o mesmo números de pontos, o União Barbarense, que perdeu a primeira na competição, caiu para a quinta colocação. Os 439 torcedores que compareceram ao Estádio "Conde Rodolfo Crespi" não se arrependeram, a partida foi muito bem disputada. Logo aos cinco minutos, o União Barbarense inaugurou o marcador com Fernando. O atacante do Leão da 13 recebeu lançamento, invadiu a área, chutou forte e rasteiro no canto esquerdo do seu xará, o goleiro Fernando do Juventus. A reação veio aos 25 minutos. Wellington Paulista arrancou pela direita e tocou para Lisandro, que foi derrubado dentro da área pelo zagueiro Carlinhos. O árbitro Élcio Paschoal Borborema não hesitou e marcou o pênalti. O zagueiro Itabuna bateu com categoria e empatou. O Moleque começou a ficar arisco nas jogadas aéreas e, em uma delas, o gol da virada veio com Terrão. O atacante percebeu que o zagueiro Carlinhos iria falhar na cabeçada, deu a volta na marcação, recebeu a bola e chutou forte com o pé-esquerdo, aos 44 minutos. Na segunda etapa o jogo continuou movimentado, mas sem movimentação dos atacantes de ambas equipes.