Juventus bate Inter e assume 1º lugar A Juventus, de Turim, assumiu a liderança do Campeonato Italiano, ao vencer, neste domingo, a Internazionale de Milão, em casa, por 3 a 0, no clássico da 23ª rodada. Guly (contra), Nedved e Camoranesi fizeram os gols da equipe, que soma 51 pontos, contra 48 da Inter. O Milan, que só empatou com a Atalanta, por 3 a 3, tem 47.