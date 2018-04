Juventus bate Lazio fora e mantém 100% no Italiano

A Juventus continua provando que vem forte para brigar pelo título do Campeonato Italiano, conquista que não vem desde 2003. Neste sábado, o time de Turim conseguiu sua terceira vitória, mantendo o 100% de aproveitamento na competição. Diante da Lazio, em Roma, a Juventus venceu por 2 a 0, chegando a nove pontos e ficando na liderança. Já o time romano segue com seis pontos.

Apesar da importante vitória, a Juventus tem a lamentar a contusão do brasileiro Diego. O meia, que já marcou duas vezes pela equipe de Turim no Italiano, deixou o gramado ainda no primeiro tempo, reclamando de dores na coxa direita. Assim, Diego vira dúvida para a estreia do time na Liga dos Campeões, terça-feira, contra o Bordeaux, em casa.

Sem Diego, mas com os brasileiros Felipe Melo e Amauri em campo, a Juventus não fez um bom primeiro tempo, sendo ameaçada pela Lazio em várias oportunidades. O goleiro Buffon, porém, ia garantindo o zero no placar. Aos 46 minutos, porém, o time de Roma chegou a marcar, mas o árbitro anulou o gol de forma equivocada, alegando uma falta inexistente de Siviglia em Legrottaglie.

Prejudicada, a Lazio voltou abatida dos vestiários. A Juventus então aproveitou para pressionar e o gol acabou saindo aos 27 minutos da etapa final. Amauri errou a cabeçada e a sobra ficou para o uruguaio Cáceres, que fazia sua estreia pelo time de Turim. Sem vacilar, o lateral-direito bateu de primeira e acertou um chute indefensável. Já nos acréscimos, o francês Trezeguet ainda marcou após rebote do goleiro Muslera e fez 2 a 0.

Pela quarta rodada do Italiano, a Juventus recebe o Livorno em Turim, enquanto a Lazio encara o Catania fora de casa.