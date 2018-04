Juventus bate Lazio por 2 a 0 e amplia vantagem na liderança

ROMA - A Juventus se aproximou ainda mais do título do Campeonato Italiano nesta segunda-feira, com mais uma vitória. Mesmo atuando fora de casa, a equipe de Turim não teve grandes dificuldades para bater a Lazio por 2 a 0 e chegar ao 23.º triunfo em 32 partidas, abrindo 11 pontos de vantagem sobre o segundo colocado Napoli.

O resultado levou a Juventus aos 74 pontos, contra 63 do Napoli e 59 do Milan, terceiro colocado e próximo adversário do time de Turim, em partida que acontecerá no próximo domingo. Já a Lazio é a quinta colocada, com 51 pontos, e segue na zona de classificação para a Liga Europa. Seu próximo adversário será a Udinese, no sábado.

A Juventus precisou de menos de 30 minutos para definir a vitória nesta segunda-feira, com dois gols de Arturo Vidal. Aos oito minutos, o chileno cobrou pênalti com força, quase no centro do gol, e abriu o placar. Aos 28, após boa troca de passes, o próprio Vidal aproveitou sobra na área e tocou para fazer o segundo.

Os visitantes dominaram a partida até o intervalo, mas na volta para o segundo tempo a Lazio ameaçou uma pressão. Os romanos comandaram a posse de bola, mas tinham dificuldades em infiltrar na defesa adversária. Em alguns cruzamentos a equipe levava perigo, com Klose e Kozak, mas não conseguia marcar.