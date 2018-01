Juventus bate Napoli e segue líder da Série B italiana A Juventus segue firme rumo a volta para a Série A Italiana. Nesta terça-feira a ´velha senhora´ venceu o Napoli por 2 a 0, em Turim, e se consolidou como líder da Série B. Camoranesi abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo, e Alessandro Del Piero colocou números finais ao confronto logo aos cinco minutos da etapa final da partida. O resultado tirou o time em que brilharam o argentino Diego Maradona e o brasileiro Careca da vice-liderança, que agora é ocupada pelo Genoa, com 55 pontos. O Napoli é o terceiro com 53. Nos outros jogos desta terça, o Brescia (9.º) bateu o Triestina por 2 a 0. Gols de Mannini e Serafini, aos 28 e 43 minutos do segundo tempo, respectivamente. Além dessa partida, o Treviso derrotou o Pescara por 1 a 0, gol de Russotto.