Juventus bate o Bologna com facilidade e assume a vice-liderança do Italiano

A Juventus obteve um excelente resultado neste domingo. Mesmo jogando fora de casa, a equipe de Turim dominou o Bologna e venceu com muita facilidade, por 3 a 0, pela 17ª rodada do Campeonato Italiano.

Com a derrota da Inter de Milão no sábado, em casa, para a Udinese, a Juventus assumiu a segunda colocação com 41 pontos, um na frente do rival e um atrás do líder Napoli. Já o Bologna permaneceu com 21 pontos, brigando pelas posições intermediárias, na 12ª colocação.

Com os brasileiros Douglas Costa e Alex Sandro entre os titulares, a Juventus praticamente definiu a vitória ainda no primeiro tempo. O primeiro gol saiu aos 27, em bela cobrança de falta de Pjanic. E, apenas nove minutos depois, Mandzukic recebeu lançamento, matou no peito e bateu cruzado para ampliar.

Mesmo em vantagem, a Juventus seguiu melhor no segundo tempo. E, aos 19, após a zaga afastar mal, Matuidi aproveitou o rebote, acertou chute no canto e definiu a importante vitória da vice-líder do Italiano.

Se a Juventus confirmou o favoritismo, a Sampdoria decepcionou em casa. Perdeu para o Sassuolo (15º colocado) por 1 a 0, com um gol de Alessandro Matri já nos acréscimos, e permaneceu com 27 pontos, na sexta posição.

Outra a decepcionar em casa foi a Fiorentina, ao apenas empatar com o Genoa (17º) por 0 a 0. Assim, chegou aos 23 pontos está em oitavo. E, contando com o apoio de sua torcida, o Crotone superou o Chievo (13º) por 1 a 0 e subiu para 16º.