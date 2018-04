Juventus bate Palermo e assume liderança do Italiano

Há nove anos sem conquistar o Campeonato Italiano (seus títulos de 2004/05 e 2005/06 foram retirados depois do escândalo de corrupção), a Juventus vem fazendo uma campanha irretocável na competição até aqui. Jogou apenas dez vezes - teve uma partida adiada, além da primeira rodada que ainda não foi realizada - e ainda não perdeu. Já são seis vitórias e quatro empates.

O time de Turim divide a liderança do Campeonato Italiano com a Lazio. Os dois times têm 22 pontos, mas a Juventus fica à frente por ter melhor saldo de gols. Na próxima rodada, no fim de semana que vem, as duas equipes fazem confronto direto, no Estádio Olímpico de Roma. Milan e Udinese, ambos com 21 pontos, torcem por um empate para terem a chance de liderar. O Palermo é o quinto, agora mais afastado dos líderes, com 16 pontos.

O primeiro gol na Arena Juventus nasceu de cruzamento de Chiellini que Pepe completou de cabeça para o gol, livre no meio da área, aos 19 minutos do primeiro tempo. Matri, com um chute cruzado, logo na volta do intervalo, ampliou a vantagem alvinegra. O gol mais bonito do jogo, porém, foi o terceiro, aos 19 da segunda etapa. Vucinic recebeu na esquerda e rolou para Matri. O atacante abriu as pernas e deixou a bola chegar limpa para Marchisio fazer.

Precisando vencer para reassumir a liderança perdida para a Lazio no sábado, a Udinese foi a Parma e perdeu por 2 a 0. Biabiany e Giovinco marcaram no segundo tempo e levaram o time da casa a 15 pontos, em sétimo. Empatado em pontos, mas atrás no saldo de gols está o Genoa, que recebeu o Novara e venceu por 1 a 0, graças a um gol de Veloso.

Artilheiro do Italiano, o argentino German Denis marcou duas vezes para a Atalanta, chegou a nove gols em 11 jogos, mas não impediu que seu time empatasse por 2 a 2 com o Siena, fora de casa. Lanterna da competição, o Cesena conseguiu sua primeira vitória ao surpreender o Bologna, por 1 a 0, fora de casa. Parolo marcou o único gol no Estádio Renato Dall''Ara, aos 39 minutos do segundo tempo. Em 17.º, o Bologna segue à beira da zona de rebaixamento.