Juventus bate Roma e abre 8 pontos na ponta do Campeonato Italiano

TURIM - A Juventus deu um grande passo para conquistar pela terceira vez consecutiva do título do Campeonato Italiano e, de quebra, acabou com a invencibilidade do seu principal concorrente. Neste domingo, atuando em casa, na Arena Juventus, o time de Turim derrotou a Roma por 3 a 0 e mostrou que dificilmente algum oponente vai impedi-lo de ser novamente campeão.

Com o triunfo por um placar dilatado, a Juventus disparou na liderança do Campeonato Italiano, com 49 pontos e oito de vantagem para a Roma, que não tinha sido derrotada nas 17 rodadas iniciais do torneio. Agora, porém, dificilmente terá forças para encurtar a diferença para o time de Turim, que conquistou a sua décima vitória consecutiva na competição.

Neste domingo, a Juventus começou a definir a sua vitória logo aos 16 minutos do primeiro tempo, quando abriu o placar. Dentro da grande área, Tévez deu passe para Vidal, livre, tocar para as redes e colocar a sua equipe em vantagem.

Os outros dois gols da partida saíram no segundo tempo, em jogadas de bola parada. Logo aos dois minutos, Pirlo cobrou falta da esquerda e Bonucci apareceu atrás da zaga para completar e fazer 2 a 0.

Aos 29 minutos, De Rossi foi expulso ao cometer falta dura em Chiellini. Após nova cobrança de Pirlo e bate-rebate na grande área, o zagueiro brasileiro Leandro Castan tocou com a bola na mão para evitar o gol e foi expulso pelo árbitro, que marcou pênalti. Vucinic, então, executou a cobrança e marcou o terceiro gol da Juventus, agora ainda mais favorita a faturar o título do Campeonato Italiano.