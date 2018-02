Juventus bate Treviso e segue líder da 2.ª divisão italiana Mesmo jogando em casa, a Juventus sofreu para vencer o Treviso por 1 a 0, nesta terça-feira, e se manter na liderança da segunda divisão do Campeonato Italiano. O único gol da partida - válida pela 28ª rodada da competição - foi marcado pelo atacante italiano Palladino, aos 26 minutos do segundo tempo. A Juventus tem agora 52 pontos na liderança, três à frente do Napoli, que nesta terça não passou de um empate sem gols com o Vicenza no estádio San Paolo de Nápoles. Todos os resultados da Rodada da segunda divisão italiana: Bari 0 x 2 Cesena Frosinone 0 x 0 Pescara Genova 3 x 0 Brescia Juventus 1 x 0 Treviso Mantova 0 x 0 Spezia Modena 1 x 1 Bolonha Napoli 0 x 0 Vicenza Triestina 2 x 0 Arezzo Verona 3 x 1 Piacenza