Juventus busca 1º ponto no Paulista Apontado como um dos maiores candidatos ao rebaixamento para a Série A2 em 2004, o Juventus tenta esquecer as sete derrotas consecutivas sofridas no Campeonato Paulista diante do Mogi Mirim, nesta quarta-feira, às 15 horas, na Rua Javari. A equipe tenta, na verdade, somar seu primeiro ponto dentro do Paulista. O Juventus sofrerá várias mudanças em relação ao time que perdeu por 2 a 0 para o Marília na abertura da repescagem. O meia Cristian, que cumpriu suspensão em Maríia, retorna ao time. No ataque, Marco Antônio e Edson Di, que estavam contundidos, também têm suas voltas confirmadas. O lateral-direito Hugo, com uma contusão no tornozelo direito, e o ala Edson, queixando-se de dores no joelho direito, estão vetados. Depois de vencer o Botafogo, por 3 a 1, o Mogi Mirim terá toda a cautela para evitar surpresas. O técnico Luis Carlos Vinck confirmou a mesma formação do último jogo, com a manutenção de Paulo Nunes no ataque ao lado de Cléber, o melhor do time nos últimos jogos.