Juventus busca liderança isolada na Itália A Juventus enfrenta o lanterna Ancona neste sábado, fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Italiano, com o objetivo de se isolar na primeira colocação. A equipe de Turim soma 13 pontos, ao lado do Milan, que tem um difícil compromisso contra a Lazio, no domingo. O técnico Marcello Lippi poupará alguns titulares da Juve. O francês Lilian Thuram e o checo Pavel Nedved serão poupados para a partida de terça-feira contra a Real Sociedad, pela Liga dos Campeões da Europa. A Inter tenta contornar a crise que ronda o clube, sexto colocado com oito pontos, contra o Brescia, fora de casa. O técnico argentino Héctor Cúper balança no cargo e sabe que, para permanecer no clube, tem de vencer. ?Reconheço que não tenho mais alternativas: preciso vencer, seja no Campeonato Italiano seja na Liga dos Campeões?, admitiu o treinador. ?Quero ficar na Inter. E, para ficar, meu time tem de vencer.? A situação de Cúper ficou ainda pior após a derrota para o Milan, por 3 a 1, no clássico de Milão, na última rodada.