Juventus busca recuperação na Itália A Juventus enfrenta o Bologna neste sábado, às 16h30 (de Brasília, com PSN), fora de casa, tentando voltar ao caminho das vitórias no Campeonato Italiano. A partida é válida pela sétima rodada. O time de Turim não vence há três partidas - empatou duas e perdeu uma - e está na quarta posição com 11 pontos, três a menos que a Inter de Milão. Para o jogo deste sábado, o técnico Marcello Lippi escalará a mesma formação que venceu o Rosenborg (1 a 0, na quarta-feira, pela Liga dos Campeões da Europa). Com isso, o atacante chileno Marcelo Salas ficará apenas no banco. Trezeguet e Del Piero formarão o ataque da Juve. "Temos de esquecer a vitória contra o Rosenborg e pensar no Bologna, que é uma das melhores equipes deste início de campeonato. Eles têm mostrado muita qualidade", alertou o treinador. No Bologna, terceiro colocado com 12 pontos, o técnico Francesco Guidolin não poderá contar com os atacantes Signori, destaque do time, e Cipriani, além do meia Locatelli.