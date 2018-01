Juventus cede o empate na Rua Javari O Juventus perdeu a chance de chegar à sua quinta vitória dentro do Campeonato Paulista da Série A-1 ao empatar com o Rio Branco, por 2 a 2, neste domingo cedo, no estádio "Conde Rodolfo Crespi", na Rua Javari, em São Paulo. O time paulistano continua invicto, com 15 pontos, mas pode perder a liderança do Paulistão para América e Botafogo que jogam à tarde no complemento da sétima rodada do torneio. O Rio Branco tem oito pontos e ocupa uma posição intermediária. O jogo, na verdade, foi dominado pelo Juventus que soube aproveitar o nervosismo do adversário. Edmilson abriu o placar para o time da casa, aos 20 minutos, quando escorou de cabeça a cobrança de escanteio de Márcio. Mesmo inferior em campo, o Rio Branco empatou aos 39 minutos quando Igor cobrou falta, a bola desviou na barreira e enganou o goleiro Júlio César. O Juventus voltou a frente do placar ainda no primeiro tempo. Aos 46 minutos, após ganhar dividida com o zagueiro Tiago, Alex Alves subiu pela ponta direita e chutou com força, sem chances para o goleiro Gustavo. Foi o sétimo gol dele na competição, artilheiro da Série A-1. Em busca do empate, no segundo tempo, o técnico Zé Teodoro tirou o veterano Jorginho no intervalo, para a entrada do rápido Izaías. Mais ofensivo, o Rio Branco abriu mais espaço para o Juventus, que ficou com a vantagem de explorar os contra-ataques. Mas o time de Americana teve a grande chance de empatar quando Vanin perdeu uma penalidade máxima cometida por Fábio Luiz sobre Wilton Goiano. A bola bateu na trave. Nos últimos 15 minutos, o Juventus optou por garantir o placar. Mas foi castigo aos 42 minutos, quando Wilton Goiano aproveitou o cruzamento de Marcinho para empatar. Um resultado muito duro para o ainda líder e invicto Juventus, mas que pode livrar o Rio Branco de uma crise.