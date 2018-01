Juventus chega à 15.ª vitória na Itália A Juventus garantiu por antecipação o título simbólico de campeã do inverno do Campeonato Italiano 2005/06, dado ao time que consegue mais pontos no primeiro turno da competição. Chegou aos 46 pontos com a vitória por 2 a 0 sobre o Siena, gols de Cannavaro e Trezeguet, que já tem 15 na temporada, um a menos que Luca Toni, da Fiorentina. A vice-liderança é da Inter, que mesmo com o susto por Adriano - que desmaiou após um choque na área com um adversário -, venceu por 4 a 1 o Empoli. Com isso, termina o ano somando 38 pontos. O Milan segue em terceiro lugar, com 37 pontos. Venceu o Livorno por 3 a 0, com dois gols de Gilardino e um do ucraniano Schevchenko. Em quarto, com 36, está a Fiorentina, que bateu o Palermo por 1 a 0. Outros resultados: Ascoli 1 x 0 Treviso; Lecce 0 x 0 Lazio; Mesina 1 x 1 Reggina; Parma 1 x 0 Cagliari; Udinese 1 x 0 Sampdoria e Roma 4 x 0 Chievo (um dos gols foi marcado pelo ex-palmeirense Taddei). Após a rodada desta quarta-feira, o Campeonato Italiano será interrompido para as festas de fim de ano. A próxima rodada, a penúltima do primeiro turno, será nos dias 7 e 8 de janeiro.