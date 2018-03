Juventus confirma jogo em São Caetano A diretoria do Juventus confirmou que o local da partida contra o São Paulo, no próximo domingo, pela última rodada do Campeonato Paulista, será realizado no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. O jogo estava previsto para acontecer na Rua Javari, em São Paulo. Mas a diretoria do Juventus decidiu mandar a partida para o ABC, para evitar que a Federação Paulista de Futebol (FPF) o transferisse para o Morumbi. Como a Rua Javari tem capacidade para 3.800 torcedores, a FPF não autorizaria o jogo de um time grande no local. O Juventus está no último lugar do grupo 1, com seis pontos, e precisa da vitória a qualquer custo para evitar o rebaixamento. Além disso, o time tem de torcer por derrotas de Corinthians, Portuguesa ou Atlético Sorocaba. Para este jogo decisivo, o técnico Roberto Brida terá à sua disposição alguns jogadores que foram vetados pelo departamento médico na derrota, de 3 a 2, diante da Portuguesa Santista. O atacante Wellington Paulista esteve no clube nesta segunda-feira para fazer tratamento de uma contusão no joelho esquerdo. Até domingo ele deverá reunir condições para jogar. O zagueiro Rodrigo também deve ser liberado. Fabrício está se recuperando de uma forte gripe. E Jorge Luís cumpriu, na última rodada, o segundo jogo de suspensão imposto pelo Tribunal de Justiça da Federação Paulista de Futebol.