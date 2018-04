Napoli perde para a Roma, e Juventus é pentacampeã italiana

A Juventus não entrou em campo nesta segunda-feira, mas ainda assim o dia foi de festa para o seu torcedor. Afinal, o time de Turim assegurou a conquista do quinto título consecutivo do Campeonato Italiano com a vitória da Roma por 1 a 0 sobre o Napoli, no Estádio Olímpico, pela 35ª rodada.

O Napoli era o único time que ainda poderia evitar o pentacampeonato da Juventus, que no último domingo havia cumprido com o seu papel ao superar a Fiorentina por 2 a 1 em Florença. Agora, porém, com três rodadas ainda a serem disputadas no Italiano, nenhum time mais pode alcançar a pentacampeã Juventus, que soma 32 títulos nacionais na sua história - teve duas conquistas anuladas em razão de um escândalo de manipulação de resultados, que ficou conhecido como Calciopoli.

O time de Turim teve um início de campanha bastante irregular, com apenas 12 pontos somados nas dez rodadas iniciais, o que levou os rivais a sonharem alto com a possibilidade de interromperem a sua hegemonia. Depois, porém, a Juventus emplacou uma incrível sequência de vitórias, o que lhe garantiu a nova conquista com bastante folga.

Desde 31 de outubro de 2015, a Juventus somou 73 de 75 pontos disputados no Italiano, com 24 vitórias e um empate nas últimas 25 rodadas. Com isso, chegou aos 85 pontos, com uma vantagem de 12 para o Napoli, que se manteve com 73 após a derrota desta segunda-feira.

Além de acabar com o seu sonho de vencer o Italiano, o tropeço foi ruim para as pretensões do Napoli de assegurar o vice-campeonato nacional, que garante uma vaga direto na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, pois agora a sua vantagem é de apenas dois pontos para a própria Roma, que soma 71, em terceiro lugar, posição que lhe dá a vaga na fase preliminar do torneio continental.

Assim, com o campeão italiano definido, as atenções nas três rodadas finais do torneio estarão voltadas, principalmente, para a disputa pelo vice-campeonato entre o Napoli e a Roma.

Apesar da importância da partida desta segunda, o duelo não teve grandes emoções, embora o Napoli tenha visto a arbitragem anular um gol no primeiro tempo em razão do impedimento de Callejón. Na etapa final, o time teve algumas chances de adiar a conquista da Juventus, mas acabou sendo vazado no final.

Aos 44 minutos, após passe de Salah, Nainggolan finalizou da meia-lua da grande área adversária, sem chance de defesa para Reina, assegurando o triunfo da Roma, que esquentou a luta pelo segundo lugar do Italiano e também assegurou a conquista da Juventus.

No próximo domingo, a festa da Juventus pela conquista do pentacampeonato italiano prossegue com o time recebendo o Carpi em duelo válido pela 36ª rodada. No dia seguinte, a Roma visitará o Genoa e o Napoli vai receber a Atalanta.