Juventus contrata brasileiro Amauri por R$ 58 milhões

A Juventus contratou o atacante brasileiro Amauri, do Palermo, e vendeu o meia italiano Antonio Nocerino ao clube siciliano, informaram os dois clubes italianos nesta sexta-feira. "Amauri é da Juventus", disse o site oficial da Juve, terminando com semanas de especulação sobre a transferência do jogador. "Hoje, o brasileiro assinou um contrato de quatro anos". Amauri, que está tirando passaporte italiano, marcou 15 gols no Campeonato Italiano na temporada passada e despertou o interesse de clubes ingleses e do Milan. A Juventus sempre esteve na frente para contratar o jogador de 27 anos, mas a complicada transferência demorou semanas para ser concluída. O clube de Turim pagará 22,8 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões), enquanto o Palermo gastará 7,5 milhões de euros (R$ 19 milhões) para contratar o italiano Nocerino, que já teve uma participação na seleção italiana e também acertou um contrato de quatro anos. "Quando vim para a Itália há oito anos atrás, era meu sonho jogar em um grande clube. Hoje ele se realizou", disse Amauri em entrevista coletiva. Amauri será um dos quatro atacantes da Juventus na próxima temporada. A equipe de Turim terminou em terceiro lugar no último Italiano, e está classificada para a próxima Liga dos Campeões. O atacante da equipe Alessandro Del Piero foi o artilheiro do campeonato, com 21 gols marcados, e seu companheiro de equipe, o francês David Trezeguet ficou em segundo, com 20. Vincenzo Iaquinta, que não estará na campanha italiana da Eurocopa de 2008 por causa de uma lesão, é o outro atacante no elenco da Juve, mas a imprensa local informa sobre uma possível transferência do jogador. O diretor esportivo do Palermo, Rino Foschi, disse que esperava que o atacante da Juventus e da seleção italiana sub-21 Davide Lanzafame, que estava emprestado para o Bari da segunda divisão e havia sido sondado pelo West Ham United da Inglaterra, venha para o clube siciliano em julho. O Palermo também contratou por três anos o meia Fabio Liverani, que terminou seu contrato com a Fiorentina neste mês, disse o site do time