Juventus decepciona e perde para o Lecce no Italiano A Juventus ficou mais longe da luta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa ao perder para o Lecce por 2 a 0, neste domingo, fora de casa, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Italiano. O tropeço no estádio Via del Mare aconteceu após a equipe conquistar expressivo triunfo sobre a Inter de Milão e manteve o time de Turim na sexta colocação, com 41 pontos. A Roma ainda pode ultrapassar a Juventus neste domingo.