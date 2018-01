Juventus defende liderança da A2 Líder isolado do Grupo 3 do Campeonato Paulista da Série A2, o Juventus tenta abrir vantagem de seus concorrentes neste sábado à tarde, quando enfrentará o Comercial, às 15 horas, na Rua Javari, na capital. O jogo é válido pela terceira e última rodada da segunda fase, que também terá Bragantino e Araçatuba, em Bragança Paulista. No Estádio Conde Rodolfo Crespi, o Moleque Travesso, que tem seis pontos, espera vencer para ficar a um ponto do acesso à Série A-1 em 2006. Dois clubes de cada grupo vão ascender à elite paulista na próxima temporada. O time da capital venceu Bragantino, por 3 a 2, e Araçatuba, por 1 a 0, nas duas primeiras rodadas. O Comercial divide a vice-liderança com o Araçatuba, ambos com três pontos, e na última rodada venceu o Bragantino, por 2 a 0, em Ribeirão Preto. Este jogo será mostrado, ao vivo, pela TV Cultura. Buscando se recuperar na competição, Bragantino e Araçatuba se enfrentarão no Estádio Marcelo Stéfani, em Bragança Paulista. O time da casa perdeu do Comercial e o visitante do Juventus. A situação do dono da casa é pior, já que ainda não pontuou nesta e tapa e ocupa a lanterna do Grupo 3. O jogo terá transmissão do canal por assinatura ESPN-Brasil. A rodada prossegue no domingo, com outros dois jogos, ambos pelo Grupo 4. Confira a terceira rodada: sábado - 15 horas - Bragantino x Araçatuba (ESPN-Brasil) e Juventus x Comercial (TV Cultura); domingo - 11 horas - Mirassol x Noroeste (ESPN-Brasil) e 18h10 - Bandeirante x São Bento (TV Cultura).