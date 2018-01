Juventus deixa Milan para trás na Itália Com a vitória sobre o Lecce por 5 a 2 e beneficiada pela derrota por 2 a 1 do agora vice-líder Milan para o Siena, a Juventus assumiu hoje a liderança isolada do Campeonato Italiano. Os resultados deixaram a Juventus com 70 pontos, três a mais do que o Milan. Já a Inter de Milão derrotou o Cagliari por 2 a 0, e segue em terceiro, com 56 pontos. O Lecce saiu em vantagem em Turim, com um gol de Vucinic. Mas, Appiah e Ibrahimovic (2) marcaram os gols da virada da Juventus ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Nedved e Ibrahimovic fizeram o quarto e quinto gols. Dalla Bona, de pênalti, descontou para o Lecce. O Milan chegou a fazer 1 a 0 no Siena, com gol do argentino Crespo, aos 18 minutos do segundo tempo. O Siena, aproveitando o fator campo, jogou com entusiasmo e virou com gols do veterano Chiesa, aos 26, e Cozza, de cabeça, aos 41. Os outros resultados de hoje: Brescia 1 x 0 Atalanta, Bologna 1 x 2 Lazio, Chievo Verona 2 x 0 Parma, Livorno 2 x 0 Fiorentina.