Juventus derrota Botafogo de virada pela Copa São Paulo O Juventus derrotou nesta quarta-feira o Botafogo, por 2 a 1, pela segunda fase da Copa São Paulo de Juniores, em partida disputada no Estádio Ermínio Esposíto, na cidade de Embu das Artes. A equipe paulista busca o bicampeonato da Copinha - o time foi campeão em 1985. O primeiro gol da partida foi marcado pelo meia Felipe, do Botafogo, numa cobrança de falta, aos 8 minutos do primeiro tempo. Apesar da longa distância (quase do meio de campo), o chute saiu forte e a bola enganou o goleiro Luiz Fernando ao quicar no morrinho. A reação da equipe paulista só aconteceu no segundo tempo. De falta, Bruno Andrade acertou o canto esquerdo do goleiro Renan e empatou o jogo aos 11. Três minutos depois, Bruno, em jogada individual, chutou na trave. No rebote, Dênis marcou. Danilo Silva perdeu a chance de ampliar ao desperdiçar um pênalti no final do jogo. Com o resultado, o Juventus enfrentará nas oitavas-de-final o vencedor do duelo entre Fluminense e Londrina, que acontecerá ainda nesta quarta. "Independente do adversário, nós estamos preparados para vencer", contou Bruno Andrade. Em outro jogo, o Internacional, apontado como favorito ao título, foi eliminado pelo Vila Nova (GO), nos pênaltis, por 3 a 1, após empate no tempo normal por 0 a 0. O adversário dos goianos nas oitavas será o São Bernardo, que nesta quarta não teve problemas para derrotar o Figueirense por 3 a 0. O destaque do jogo foi o goleiro Tiago, que marcou o terceiro de falta.