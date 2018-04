Juventus derrota Cagliari e amplia vantagem na liderança

Sem dar chances para o combalido Cagliari, a Juventus venceu mais uma no Campeonato Italiano nesta quinta-feira e ampliou sua vantagem na liderança. Jogando fora de casa, o time de Turim abriu 3 a 0 com facilidade e, mesmo levando um gol no segundo tempo, não teve a vitória ameaçada.

Com mais este triunfo, na abertura da 16ª rodada, a Juventus chegou aos 39 pontos e agora tem quatro de vantagem sobre a Roma, que ainda jogará nesta rodada - vai receber o Milan, no sábado. O Cagliari segue com apenas 12 pontos, na 18ª e penúltima colocação da tabela.

Caminhando com firmeza rumo ao tetracampeonato, a Juventus não tomou conhecimento do Cagliari nesta quinta. Logo aos 3 minutos, Carlitos Tévez já abria o placar ao aproveitar rebote do goleiro dentro da pequena área. Aos 15, Arturo Vidal anotou o segundo ao bater colocado, de fora da área.

No segundo tempo, a Juventus definiu o jogo aos 5 minutos, com Fernando Llorente. O atacante espanhol dominou na área, de costas para o marcador, girou rapidamente quase sobre a linha da pequena área e bateu rasteiro para as redes. O time da casa ainda descontou, 15 minutos depois, com gol de Luca Rossettini. Mas não conseguiu ampliar a reação.