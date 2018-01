Juventus derrota Mirassol na Série A2 O Juventus venceu Mirassol por 4 a 2, na tarde deste sábado, na Rua Javari, em São Paulo. Com a vitória, o Juventus passou a ter 9 pontos ganhos, passando a brigar pelas primeiras posições do Campeonato Paulista da Série A2. O meia Marcos Denner, autor de dois gols, foi o destaque da partida. O Bragantino, com 11 pontos ganhos, continua liderando a segunda divisão do futebol de São Paulo. O resto da rodada acontece neste domingo.