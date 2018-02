Juventus derrota o Rio Branco na estréia no Paulistão O Juventus fez bem a lição de casa e não teve dificuldades para vencer o Rio Branco por 3 a 0 na estréia do Campeonato Paulista, em partida disputada na Rua Javari, nesta quarta-feira à tarde. O Juventus abriu o marcador com Valdir de cabeça. Os outros dois gols saíram na etapa final. Aos 17 minutos, Naílton cometeu pênalti em Nunes, que bateu para ampliar. Os donos da casa ampliaram três minutos depois, com Léo Mineiro, que aproveitou cruzamento para mandar de cabeça para o fundo das redes. Na segunda rodada do Estadual, o Juventus encara no domingo o Bragantino, em Bragança Paulista, às 17 horas. No mesmo dia, o Rio Branco recebe o Palmeiras, às 18h10, no Estádio Décio Vitta, em Americana. Ficha técnica: Juventus 3 x 0 Rio Branco Juventus - Deola; Tiago, Max Sandro, Valdir e Ivan; Léo Mineiro, Almir, Naves (Márcio Senna) e Renatinho (Manu); Nunes (Sergio Lobo) e João Paulo. Técnico: Edu Marangon. Rio Branco - Adir; Edson Mendes (Éverson), Marcelo Magalhães, Naílton e Vainer; Rodrigo Pontes (Ricardo), Felipe, Fernando e Rodrigo Batata; Rodriguinho e Leandro Love (Adi). Técnico: Zé Teodoro. Gols - Valdir, aos 30 minutos do primeiro tempo; Nunes, aos 17, e Léo Mineiro, aos 20 minutos do segundo tempo. Árbitro - Philippe Lombard. Cartões amarelos - Léo Mineiro, Valdir, Nunes, Tiago; Vainer e Edson Mendes. Local - Estádio da Rua Javari, em São Paulo.