Juventus derrota Sorocaba no final Com uma virada nos minutos finais, o Juventus derrotou o Atlético de Sorocaba por 3 a 2, na tarde deste sábado, no estádio Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari, em São Paulo. Com a vitória, o time da Mooca se recuperou da goleada sofrida na estréia do Campeonato Paulista (5 a 1 para América). Assim, o Juventus assumiu provisoriamente a quarta posição do grupo 1 do Paulista, com três pontos. O time de Sorocaba tem apenas um ponto e ocupa o penúltimo lugar, já que na rodada de abertura havia empatado com Corinthians (1 a 1). O Juventus volta a campo na próximo sábado, quando receberá a Ponte Preta na Rua Javari. Enquanto isso, o Atlético Sorocaba tentará a reabilitação contra a Portuguesa, no Canindé. Mesmo jogando fora de casa, o time de Sorocaba abriu o placar aos 30 minutos, com o atacante Edmilson, que desviou de cabeça após escanteio. Aos 39, Wellington Paulista empatou também de cabeça. Na segunda etapa, o Sorocaba ficou novamente em vantagem, após gol do habilidoso atacante Luciano Henrique aos 15 minutos. Mas o Juventus conseguiu reagir. Wellington Paulista empatou novamente aos 40. E, aos 44, o mesmo Wellington Paulista deu passe para Lisandro marcar o gol da vitória.