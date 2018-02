Juventus derruba a Inter e respira A Internacional de Limeira, campeã estadual em 1986, está virtualmente rebaixada para a Série A-2 do Campeonato Paulista, após a derrota diante do Juventus por 2 a 1, neste sábado à tarde, em Limeira, pela quarta rodada do Rebolo do Campeonato Paulista. A Inter ainda não marcou pontos na competição e ocupa a última colocação no torneio. O Juventus se mantém na penúltima colocação, mas respira aliviado com quatro pontos ganhos. Esta foi sua primeira vitória no Paulistão, justamente na estréia do técnico Roberto Brida. A Internaconal de Limeira mostrou que, apesar da pouca torcida no estádio, faria valer a tradição de ser o único time campeão da primeira divisão disputando o Rebolo. Aos 3 minutos a equipe tocou bem a bola e Ferreira carimbou na trave do goleiro Willians, do Juventus. O gol do time limeirense veio logo aos oito minutos, com Mantena chutando forte, após receber cruzamento de Galego. Mas o jogo era dos desesperados e o desespero foi o que não faltou na equipe do Juventus. Apesar de não mostrar um futebol coeso, o Moleque Travesso chegou ao empate aos 19 minutos, com o meia Anderson, que acertou um belo chute de fora da área. O gol surgiu como uma luz para os jogadores juventinos, que começaram a jogar melhor. Aproveitando os erros da equipe da casa, o time da capital desequilibrou a partida. Luciano Lima e Cristiano tiveram uma oportunidade cada para virar, mas ficou mesmo tudo igual na primeira etapa. O elenco da Inter saiu vaiada pela minguada torcida, que aproveitou a promoção de entrada franca e compareceu ao campo. Na segunda etapa, o Juventus voltou com mais empenho, diferentemente da Inter. Aos 16 minutos, Cristian cruzou a bola na área da Inter, Édson Di, ex-Corinthians, completou de cabeça e virou o jogo para o time da Mooca. Os poucos torcedores, inibidos pela chuva, começaram a vaiar a Inter, que nada rendia em campo. Com a derrota, o time limeirense está virtualmente rebaixado para a Série A-2 do Estadual. Na quinta rodada do Rebolo, o Juventus recebe o Ituano, na próxima quarta-feira, às 15 horas. A Inter joga novamente em Limeira, contra o Paulista de Jundiaí, no mesmo dia, mas às 20h30. Ficha Técnica Internacional: André; Ronald, Max (Waldson) e Rogério; Galego, Bob, Rafael (Ânderson), Silas (André Gueller) e Mantena; Ferreira e Artur. Técnico: Vica Juventus: Willians; Itabuna, Lucas, Rocha e Márcio; Dirceu, Anderson, Cristian e Marco Antonio (Hugo); Luciano (Fernando) e Edson Di (Wellington). Técnico: Roberto Brida Gols: Mantena aos 8 minutos e Anderson aos 19 minutos do primeiro tempo; Édson Di aos 16 minutos do segundo tempo. Árbitro: Romildo Correia Cartão amarelo: Rogério, Mantena, Dirceu e Márcio Cartão vermelho: Rocha Local: Estádio Limeirão