Juventus desencanta no segundo tempo, bate Crotone e segue soberana no Italiano

A Juventus deu mais um passo rumo ao sexto título consecutivo do Campeonato Italiano nesta quarta-feira. Fora de casa, a equipe sofreu para furar a retranca do Crotone, mas desencantou no segundo tempo e venceu por 2 a 0, seguindo tranquila na liderança da tabela.

O resultado levou a Juventus a 57 pontos, sete à frente da Roma, que goleou a Fiorentina na última terça. No domingo, a equipe de Turim volta a atuar fora de casa pelo Italiano, contra o Cagliari. Já o Crotone continua desesperado na penúltima colocação, com somente 13 pontos. No domingo, recebe justamente a Roma.

Apesar da diferença das equipes na tabela, a Juventus sofreu demais com o esquema defensivo armado pelo Crotone nesta quarta. Tanto que só foi levar perigo pela primeira vez aos 22 minutos, quando Dybala aproveitou bela troca de passes no ataque e finalizou, exigindo boa intervenção do goleiro Cordaz.

Higuaín ainda parou mais uma vez em Cordaz, mas na etapa inicial o Crotone teve sucesso na tentativa de parar o poderoso ataque adversário. O time visitante, então, se lançou definitivamente ao ataque na volta para a etapa final e não demorou para abrir o placar.

Aos 14 minutos, Daniel Alves cruzou da direita, Asamoah tocou de cabeça e o goleiro espalmou. Mas Mandzukic estava esperto, aproveitou o rebote e bateu por baixo do Cordaz, mesmo com pouco ângulo, para balançar a rede.

O gol tranquilizou a Juventus, mas não mudou o comportamento do Crotone, que seguiu fechado na defesa. A partida seguiu morna, mas na base da qualidade de seus jogadores, o time visitante ampliou. Aos 28 minutos, Tomás Rincón recebeu na intermediária e, de primeira, deu enfiada precisa para Higuaín, que saiu de frente para o goleiro e ainda mostrou calma para driblá-lo antes de tocar para a rede.

Com o triunfo garantido, a Juventus seguiu levando a partida em ritmo de treino e quase ampliou aos 39 minutos. Após cruzamento da direita, Pjanic emendou de primeira, com estilo, sem deixar a bola cair. Mas a bola explodiu no travessão no último bom momento da partida.