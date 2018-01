Juventus deve ter Viola no Paulistão De volta à primeira divisão do Campeonato Paulista, o Juventus promete fazer uma boa campanha no torneio, que começa dia 11 de janeiro. Para isso, está investindo em reforços como o atacante Viola, que está perto de um acerto com o clube - depende dos resultados dos exames médicos. Aos 36 anos, Viola já defendeu grandes clubes do futebol brasileiro, como Corinthians, Palmeiras, Santos e Vasco, e também do exterior - jogou no Valência, da Espanha. Além disso, estava na seleção brasileira que foi campeã mundial na Copa de 1994. Mas, nos últimos anos, Viola não tem levado sorte na carreira. Tanto que, foi rebaixado duas vezes seguidas no Campeonato Brasileiro. Em 2004, caiu com o Guarani para a Série B. E neste ano, estava no Bahia na queda para a Série C. Além de Viola, o Juventus já anunciou vários reforços para 2006. Chegaram ao clube os volantes Alê e Adriano, ambos do São Paulo, o atacante Wellington Paulista, ex-Paraná, o atacante Rafael Silva, ex-Guarani e Corinthians, e o zagueiro Maxsandro, ex-Rio Branco e Santo André. O Juventus estréia no Paulistão somente no dia 15 de janeiro, contra o Rio Branco, em Americana, já pela segunda rodada. Na abertura do campeonato, o time enfrentaria o São Paulo, que ganhou uma folga devido ao Mundial de Clubes.