Juventus é a surpresa no Paulista A-2 A maior surpresa da rodada de abertura do Campeonato Paulista da Série A-2, neste domingo à tarde, foi a vitória por 1 a 0 do Juventus sobre o forte Taubaté, considerado um dos favoritos ao título e com a vantagem de atuar diante de sua torcida. O gol da vitória foi marcado por Luís Carlos aos 45 minutos do primeiro tempo. Nos outros três jogos desta tarde, o Botafogo bateu o Olímpia por 1 a 0, em Ribeirão Preto, com Duda, aos 45 minutos do primeiro tempo. O Flamengo derrotou o Oeste de Itápolis, por 2 a 1, em Guarulhos com gols de Vena e Alex, de falta, com Danilo, contra, marcando para o Oeste. Taquaritinga e Bandeirante protagonizaram o primeiro 0 a 0 da competição. Jogando em casa, o Taquaritinga não conseguiu superar o visitante. Pela manhã, a decepção foi a Francana, que foi derrotada pelo Rio Preto por 2 a 0, diante de sua torcida. Já o Sertãozinho, jogando em casa, passou pelo Comercial por apenas 1 a 0, enquanto o Mirassol empatou por 1 a 1 com o Araçatuba. No sábado, o Guaratinguetá, jogando em seus domínios, havia vencido a Matonense pela contagem mínima e o Nacional ficou no 1 a 1 com o Bragantino. Sexta-feira, na primeira partida do estadual, o São Bento surpreendeu o Noroeste vencendo por 2 a 0 em Bauru. Confira a classificação: Grupo 1 - 1) Rio Preto, Botafogo e Sertãozinho - 3 pontos 4) Araçatuba, Mirassol, Bandeirante e Taquaritinga - 1 ponto 9) Olímpia e Francana - 0 ponto Grupo 2 1) São Bento, Flamengo, Guaratinguetá e Juventus - 3 pontos 5) Bragantino e Nacional 1; 7) Oeste, Matonense, Taubaté e Noroeste - 0 ponto.