Juventus e América lideram Paulistão Juventus e América dividem a liderança do Campeonato Paulista da Série A-1, com 16 pontos, após a realização da oitava rodada que foi completada neste domingo à tarde. O Juventus garantiu a única invencibilidade no Paulistão ao empatar com o Botafogo, em 2 a 2, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Em Americana, o Rio Branco venceu por 2 a 0 o Ituano, que perdeu pela primeira vez. A oitava rodada começou sábado com três jogos. A Portuguesa Santista conseguiu sua primeira vitória ao superar a Matonense, por 3 a 2, em Santos. Em Araras, o União São João venceu o Santo André, por 3 a 1, enquanto o América venceu o União Barbarense, por 3 a 2, em Rio Preto. Na manhã de domingo, em Limeira, a Internacional perdeu para o Mogi Mirim, por 3 a 2. A derrota determinou a queda do técnico Leandro Campos. Botafogo 2 x 2 Juventus - Num jogo repleto de alternativas, Botafogo e Juventus empataram, em 2 a 2, neste domingo à tarde, no estádio Santa Cruz, pela oitava rodada do Campeonato Paulista da Série A-1. O resultado manteve o Juventus na liderança do Paulista, com 16 pontos, enquanto o Botafogo soma 14 pontos, na quarta posição. Depois de um primeiro tempo muito equilibrado, onde prevaleceu a marcação, os gols saíram todos no segundo tempo. O Botafogo chegou a abrir ampla vantagem, colocando 2 a 0, com Nei Júnior aos dois minutos e Alexandre Gaúcho aos 22 minutos. Mas o Juventus não se entregou e lutou muito atrás do empate, que aconteceu nos últimos minutos. Cristian diminuiu aos 31 minutos e Edson Di empatou aos 42 minutos. Rio Branco 2 x 0 Ituano - O Rio Branco conseguiu uma importante vitória sobre o Ituano, por 2 a 0, neste domingo à tarde, no estádio "Décio Vitta", em Americana. Além de derrubar a campanha invicta do adversário, o Rio branco melhorou sua posição na tabela chegando aos 11 pontos ganhos ainda na sétima posição. O Ituano, mesmo perdendo, tem 13 pontos em sexto lugar. O primeiro tempo foi muito nervoso, tanto que Paulão, do Rio branco, e Didi, do ituano, foram expulsos por trocar empurrões. Os dois times priorizaram a marcação, tanto que os dois goleiros praticamente assistiram o jogo. Os gols da vitória saíram no começo do segundo tempo. O primeiro com Alberto, aos dois minutos, de cabeça. O segundo com o veterano Jorginho aos cinco minutos. Depois da expulsão do zagueiro Heleno, o ituano dominou o jogo e pressionou bastante nos últimos minutos. Poderia até ter diminuído a diferença não fossem os erros de finalização de seus atacantes. Classificação - 1) Juventus e América 16 pontos; 3) Santo André e Botafogo 14; 5) União São João e Ituano 13; 7) Rio Branco 11; 8) Mogi Mirim 8; 9) Internacional e União barbarense 7; 11)Matonense 5; 12) Portuguesa Santista 4.