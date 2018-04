Juventus e Barcelona podem ser campeões nacionais neste fim de semana

ROMA - A Europa está perto de conhecer mais alguns campeões nacionais. E isso poderá acontecer na rodada desse fim de semana das disputas na Itália, Espanha, Holanda e Turquia. Para que isso ocorra, basta que os líderes das competições ganhem seus jogos e que os segundo colocados tropecem. Os italianos seguidores da Juventus, de Pirlo, estão com as faixas nas mãos para a festa. A Juve pode ainda ser campeã em Turim, e num clássico com o Torino. O time visita o rival neste domingo. A combinação é simples: a Juventus precisa ganhar e torcer para que o Napoli se dê mal diante do Pescara sábado. Se isso se comfirmar, a Juve festeja seu 29ª scudetto, e a quatro rodadas do fim da temporada.

Na ressaca dos espanhóis após surras de Barcelona e Real Madrid para Bayern de Munique e Borussia Dortmund, respectivamente, na Copa dos Campeões, o time de Lionel Messi, que ainda não está morto na disputa europeia, mas está quase, poderá dar ao menos uma pequena alegria para seus torcedores. O Barça enfrenta o Athletic Bilbao, fora de casa, com a possibilidade de encerrar a temporada com cinco jornadas antes do tempo. Se ganhar e se o Real Madrid cair diante do Atlético de Madri, de Miranda, dentro do Vicente Calderón, a equipe catalã ergue a taça. As duas partidas serão neste sábado. Seria o 22ª título espanhol do Barcelona. O Real nem essa alegria pode dar aos seus seguidores.

HOLANDA

A três rodadas do término do Campeonato Holandês, o Ajax tem a chance de faturar o caneco e acabar com o sonho do více-líder PSV. Hoje a diferença entre ambos é de quatro pontos. Para festejar nas ruas de Amsterdã, o Ajax precisa bater o NAC Breda neste sábado e torcer para que o PSV caia diante do Groningen. Seria o 32ª conquista do Ajax no país.

TURQUIA

Os turcos acreditam na conquista do Galatasay já neste fim de semana. Seus seguidores estão convencidos da vitória diante do Gaziantepspor, domingo, e não acrediram que o Fenerbahce passe pelo Kayserispor. Faltam quatro rodadas para o fim do Campeonato Turco.