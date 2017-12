Juventus e Bayer brigam por vitória Juventus e Bayer Leverkusen podem garantir amanhã a classificação para a segunda fase da Copa dos Campeões. Para isso, só dependem de suas próprias forças. O time italiano tem 7 pontos no Grupo E e assegura a vaga se vencer o Feyernoord holandês (5) em Turim. Aos alemães, que têm seis pontos no Grupo F, basta uma vitória sobre o Olympiakos grego (3), em Leverkusen. Barcelona, Milan e Manchester United já estão com suas participações na segunda fase do torneio definidas. O técnico Marcello Lippi quer definir a classificação da Juventus esta terça-feira à tarde, para não correr riscos na última rodada. Para isso, escalou Del Piero e Di Vaio no ataque, mas vai deixar o chileno Marcelo Salas, que no sábado fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Udinese pelo Italiano, no banco. Outras três equipes também têm possibilidade de terminar a quinta rodada classificadas. Porém, não dependem apenas de seus resultados. É o caso do Deportivo La Coruña. Com 6 pontos no Grupo G, precisa vencer em casa o lanterna Bayern de Munique (1) e torcer para que o Lens (4) não ganhe do líder Milan (12), na França. No Grupo E, o Dínamo de Kiev ucraniano (7) está em situação mais complicada. Vai à Inglaterra e tem de bater o Newcastle (3), além de contar com um triunfo da Juventus sobre o Feyernoord. Do contrário, terá de esperar até a última rodada para definir a vaga. Já o Brugge (5 pontos no Grupo H) recebe na Bélgica o classificado Barcelona (12) e, além de ter de ganhar, precisará de uma vitória do Lokomotiv russo (1) fora de casa sobre o Galatasaray (4). Outra situação pouco provável. Também amanhão Manchester United, que venceu suas quatro primeiras partidas pelo Grupo F, viaja até Nicósia, no Chipre, para enfrentar o Maccabi Haifa israelense (3 pontos). Copa da Uefa - A rodada da Copa da Uefa terá três partidas amanhã. O Betis vai à República Checa jogar contra o Victoria Zizkov; Legia Varsóvia polônes recebe o Schalke alemão; e o Djurgarden sueco recepciona o Bordeaux francês.