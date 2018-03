Juventus é campeã italiana pela 27ª vez Era apenas uma questão de tempo. A Juventus de Turim estava disparada na liderança e já tinha motivos de sobra para comemorar o título antecipado. Neste sábado, ao empatar em casa com o Perugia por 2 a 2 (quase venceu, mas levou o segundo gol aos 44 do segundo tempo), garantiu matematicamente o bicampeonato italiano. Com o resultado, faltando duas rodadas para o fim da competição, a Juve foi a 69 pontos na tabela, oito a mais que a Inter de Milão (61), que ficou no 1 a 1 com o Parma (50). Os gols que garantiram o 27º título da Juventus na Primeira Divisão do Campeonato Italiano foram marcados por Trezeguet, de pênalti, e Di Vaio. Pelo Perugia, Miccoli e Fabio Grosso. O "scudetto" chega como a melhor homenagem ao falecido dirigente Gianni Agnelli, um dos presidentes honorários do clube, cuja família continua tomando conta da Juventus e a qual deve-se o crédito de ter elevado à "Vecchia Signora" à elite do futebol mundial. Na classificação do campeonato, o Milan (58), três pontos atrás da Inter, diminuiu suas chances de chegar como segunda melhor do campeonato, depois da inesperada derrota por 1 a 0 para o Brescia. Para pioras a situação, a Lazio está perto de tomar sua terceira colocação. O time romano bateu o Bologna por 2 a 0. Como, 17º colocado, com 21 pontos, e Torino, 18º com 20, já estão rebaixados para a Segunda Divisão. Rodada - Nos demais jogos, a Lazio venceu o Bologna por 2 a 0, o Brescia derrotou o Milan por 1 a 0, o Chievo passou pelo Como por 4 a 2, a Roma bateu o Torino por 3 a 1, a Udinese o Modena por 2 a 1 e Empoli e Atalanta (0 a 0) e Piacenza e Reggina (2 a 2) ficaram no empate.