Juventus e Chievo têm duelo decisivo A terceira rodada do returno do Campeonato Italiano tem peso decisivo para Chievo e Juventus. As duas equipes ainda brigam pelo título da temporada de 2001-2002 e precisam da vitória, na partida deste domingo que fazem em Verona. A Juve está em terceiro lugar, com 37 pontos, enquanto o Chievo tem 33, mas um jogo a menos. A liderança é da Inter, com 41, seguida da Roma, com 40. O Chievo chamou a atenção durante boa parte da competição, pelos resultados surpreendentes e por manter a liderança por várias semanas em sua estréia na Série A. Mas caiu nas últimas quatro partidas, quando obteve apenas quatro pontos. Por isso, tem a obrigação de ganhar, para não correr o risco de aumentar a distância dos líderes. No primeiro turno, chegou a abrir dois gols de vantagem, mas perdeu de virada por 3 a 2, no Delle Alpi, em Turim. A Inter tem chance de manter a ponta, na visita ao Venezia. Os milaneses embalaram, mesmo que ainda não possam contar com Ronaldo. O brasileiro sentiu dores musculares, em treinamento durante a semana, na Espanha, e fica fora por mais algum tempo. O Venezia, com 10 pontos, é o lanterna e candidato forte ao rebaixamento. A Roma vacilou ao empatar com a Udinese por 1 a 1, na semana passada, e busca a recuperação em casa, diante do Piacenza (22 pontos). O Milan (32) recebe a Udinese (22), também de olho nos primeiros lugares. A rodada terá ainda Atalanta (22) x Fiorentina (16), Perugia (22) x Verona (28), Lecce (19) x Brescia (19) e Torino (23) x Lazio (28).