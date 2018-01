Juventus e Chievo vencem e são líderes A Juventus de Turim venceu neste domingo o Atalanta por 2 a 0 e assumiu a liderança do Campeonato Italiano com sete pontos ao lado do Chievo que derrotou o Bologna pelo mesmo placar em jogos válidos pela segunda rodada do Campeonato Italiano. O clássico da rodada entre Parma e Inter de Milão terminou empatado por 2 a 2. O Lecce bateu o Piacenza por 2 a 1 enquanto o Brescia venceu o Torino por 3 a 1 e o Verona derrotou o Venezia por 1 a 0. Milan e Fiorentina jogam ainda hoje para completar a rodada aberta no sábado com os jogos Perugia 0 x 0 Lazio e Roma 1 x 1 Udinese.