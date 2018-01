Juventus é destaque hoje no Italiano Todas as atenções estarão voltadas para a partida entre Juventus e Sampdoria, nesta quarta-feira, em Turim. O clube da casa lidera o campeonato italiano com oito pontos de vantagem em relação ao segundo, o Milan (50 contra 42). O temor é que, encerrada a 22ª rodada (são 38 no total), a vantagem da Juve seja tão grande que provoque o esvaziamento da competição. Na líder, o atacante Del Piero deve ser o titular, ao lado de Trezeguet. O sueco Ibrahimovic fica no banco - só entra se Del Piero cansar. No vice, o ucraniano Schevchenko segue fora, machucado. Como visitante, o Milan, que vem de duas derrotas consecutivas, enfrenta o Messina. Kaká caiu muito de produção, mas continua titular. A Inter de Milão, terceira colocada com 35 pontos, recebe a lanterna Atalanta. Quanto à Fiorentina, pode fazer estrear seu novo atacante: o búlgaro Bojinov, de 19 anos, ex-Lecce, a transação mais cara da "janela de inverno" para contratações, que se encerrou à meia-noite de segunda-feira. Foram 13 milhões de euros, mais o atacante chileno Jaime Valdés. Exceto o negócio com o búlgaro, foi uma época de pouco dinheiro envolvido na ida de Mark Iuliano (ex-Juventus), Coloccini (Milan) e Albertini (Atalanta) para o futebol espanhol, mais precisamente ao Mallorca, La Coruña e Barcelona, respectivamente. O goleiro Júlio César, ex-Flamengo, foi inscrito pelo Chievo Verona; Gustavo, ex-Botafogo, pela Udinese; e Paulinho, ex-Juventude, pelo Livorno. Outros jogos desta quarta-feira do Campeonato Italiano: Lecce e Roma; Lazio e Brescia; Livorno e Reggina; Siena e Cagliari; Udinese e Chievo. Nesta quinta-feira, jogam Bologna e Parma.