Juventus é destaque no Paulista O Juventus defende a liderança do Campeonato Paulista da Série A1 diante do Rio Branco, neste domingo, às 11 horas, no Estádio Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari. O jogo será transmitido, ao vivo, pela ESPN Brasil. Esta é a sétima rodada do Paulistão. O Juventus tem 14 pontos e ainda está invicto. O Rio Branco soma 7 pontos numa campanha apenas regular e que tem sido alvo de críticas por parte de sua torcida. Dois vice-líderes, com 13 pontos, atuam fora de casa. O Botafogo, após perder sua invencibilidade, enfrenta o forte Santo André, que tem 11 pontos, no ABC. O América tem uma missão mais fácil, porque pega o Mogi Mirim, em Mogi. O time da casa está em crise após a saída do técnico Adilson Baptista. O invicto Ituano, com 10 pontos, tenta melhorar sua posição, em casa, diante da lanterna Portuguesa Santista, que só tem um ponto. Completando a rodada, um clássico regional entre o União Barbarense, com seis pontos, e o União São João, com 9 pontos. O técnico Paulo Sérgio Tognasini, do Juventus, só faz uma mudança forçada. Márcio entra na ala-esquerda no lugar de Paraná, expulso na vitória sobre a Portuguesa Santista. Os jogadores do Rio Branco fizeram um pacto pela vitória, que pode livrar o time de um princípio de crise. O técnico Zé Teodoro não terá o zagueiro Gilmar Lima, contundido. Em seu lugar entra Tiago. No Mogi Mirim, os maus resultados derrubaram o técnico Adilson Baptista, que foi substituído por Carlos Rossi. Pelo lado do América, o técnico Cilinho promete aprontar das suas. Na vitória sobre a Matonense ele surpreendeu a todos com o esquema 4-4-2, mas fora de casa ele pode usar o 4-3-3.