Juventus é eliminada na Copa da Itália A Juventus foi eliminada da Copa da Itália, nesta quinta-feira, ao empatar em casa com a Atalanta por 3 a 3 - perdeu o jogo de ida por 2 a 0. Já a Roma conseguiu sua classificação para as quartas-de-final em grande estilo. Depois de ter perdido em casa por 2 a 1, no jogo de ida, o time goleou o Siena por 5 a 1, nesta quinta-feira, com gols de Dellas, Totti, Cassano, Montella e Corvia. O Cagliari perdeu para a Lazio por 3 a 2 em Roma, mas avançou na competição porque havia vencido em casa por 2 a 1 e se classificou pelo critério de gols marcados como visitante. A Udinese também se classificou perdendo. Foi derrotada pelo Lecce por 4 a 3, em casa, mas no primeiro jogo tinha ganho por 5 a 4. Os confrontos das quartas-de-final serão os seguintes: Udinese x Milan, Cagliari x Sampdoria, Roma x Fiorentina e Inter x Atalanta.