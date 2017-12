Juventus e Inter goleiam na estréia Juventus e Internazionle foram os destaques da rodada de abertura do Campeonato Italiano. Ainda sem Ronaldo, recuperando a forma física, o time de Milão goleou o Perugia por 4 a 1, com dois gols de Vieri e dois de Kallon - Sisis Vrysas descontou. Já a Juve contou com dois gols de Trezeguet e outros dois de Del Piero para arrasar o Venezia por 4 a 0. O único gol brasileiro da rodada foi marcado por Matuzalém, que garantiu o empate do Piacenza com a Lazio, por 1 a 1. Mais quatro jogos foram disputados neste domingo: Brescia 2 x 2 Milan, Fiorentina 0 x 2 Chievo, Lecce 1 x 1 Parma e Udinese 2 x 2 Torino. Ainda hoje, Verona e Roma se enfrentam no encerramento da primeira rodada do Italiano.