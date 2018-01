Juventus e Inter vencem na Itália Juventus e Inter de Milão venceram seus jogos nesta terça-feira, pela 15ª rodada do Campeonato Italiano, e se mantiveram entre os líderes. Ainda hoje, acontece mais uma partida, entra o Milan e a Roma, que é a primeira colocada. Em Turim, a Juventus derrotou o Perugia por 1 a 0, gol do checo Pavel Nedved. Com isso, chegou aos 33 pontos e está em segundo lugar - a Roma lidera com 36. Já em Milão, a Inter venceu o Lecce por 3 a 1, com Julio Cruz, Cordoba e Vieri - Bovo descontou -, e já soma 31. Nas demais partidas disputadas, Ancona 0 x 2 Parma, Bologna 2 x 1 Empoli, Brescia 4 x 2 Siena, Modena 0 x 3 Chievo, Reggina 2 x 1 Lazio e Udinese 0 x 1 Sampdoria.