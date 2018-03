Juventus e Manchester correm perigo A rodada de volta das oitavas-de-final da Liga dos Campeões da Europa começa nesta terça-feira. E dois gigantes euopeus correm perigo: Juventus e Manchester United. A equipe italiana receberá o La Coruña, para quem perdeu na Espanha por 1 a 0. Para se classificar, terá de ganhar por dois gols de diferença. Se vencer por 2 a 1, a Juventus será eliminada pelo critério de maior número de gols marcados fora de casa. Vitória por 1 a 0 levará o jogo para a prorrogação. O técnico do La Coruña está otimista. ?A vantagem de 1 a 0 é curta, mas é muito importante. Nossa intenção é fazer um gol para ficarmos em situação ainda melhor?, afirmou Javier Irureta. Na Inglaterra, o Manchester terá de reverter a derrota por 2 a 1 que sofreu fora de casa diante do Porto. O golzinho que fez na primeira partida foi muito importante, porque dá ao time inglês a chance de se classificar com uma vitória por 1 a 0. O técnico do Manchester, Alex Ferguson, não poderá escalar o volante irlandês Roy Keane, que foi expulso no jogo de ida por ter pisado no goleiro Vítor Baía. Já o Porto jogará com a força máxima. Outros dois jogos acontecem nesta terça-feira. O Chelsea recebe o Stuttgart com boa vantagem, depois de ter vencido na Alemanha por 1 a 0. Situação idêntica vive o Lyon, que ganhou da Real Sociedad na Espanha, também por 1 a 0, e agora decide em casa a vaga nas quartas-de-final.