Juventus e Milan avançam na Copa Itália Juventus e Milan conseguiram classificar-se nesta quinta-feira para as quartas-de-final do torneio que reúne times das três divisões profissionais. A Juve passou de turno ao bater o Siena por 2 a 1, no estádio delle Alpi, em Turim, com gols de Del Piero e Camoranesi. Já o Milan, com alguns desfalques, superou a Sampdoria por 1 a 0, em Milão, gol de Filippo Inzaghi aos 14 minutos do primeiro tempo. A Udinese também se garantiu, com 3 a 0 diante do Bologna. O emparceiramento para a próxima fase está definido, com os jogos Inter x Udinese, Lazio x Parma, Perugia x Juventus e Milan x Roma.