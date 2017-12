Juventus e Milan goleiam na Itália O volante Clarence Seedorf prometeu um presente para a torcida do Milan neste Natal: ele acha que sua equipe finalmente conseguirá ultrapassar a Juventus no Campeonato Italiano. Atualmente, a diferença entre os times é de dois pontos. ?Esperamos alcançar a Juve antes do Natal, mas o importante é continuar pressionando sem afrouxar?, avisou Seedorf. Na rodada deste domingo, as duas equipes golearam. A Juventus bateu o Livorno por 3 a 0, em casa, e chegou aos 30 pontos. É uma campanha invejável, com 10 vitórias e apenas uma derrota ? justamente para o Milan. Os gols da Juventus, no estádio Delle Alpi, foram marcados todos na segunda etapa. O primeiro foi do sueco Zlatan Ibrahimovic, aos 14. David Trezeguet fez o segundo, aos 15, e Alessandro Del Piero completou a goleada já nos descontos, aos 47 minutos. Já o grande rival da equipe de Turim na busca pelo ?scudetto? desta temporada, o Milan, chegou a nove vitórias, um empate e uma derrota. Tem 28 pontos e goleou, batendo a Udinese por 5 a 1, em casa também. O festival de gols começou com o atacante Alberto Gilardino, aos 25 minutos de jogo. O holandês Seedorf ampliou aos 37 e Andrea Pirlo fez 3 a 0 aos 45. Na segunda etapa, Gilardino fez mais um, aos 8, e Kaká completou a goleada aos 33. Iaquinta descontou de pênalti. A terceira colocação no campeonato é da Fiorentina, o único time que consegue estar próximo dos dois primeiros. Neste domingo, venceu o Ascoli por 2 a 0, e chegou aos 25 pontos. O gol relâmpago do zagueiro checo Tomas Ujfalusi, aos 53 segundos, deu tranqüilidade à equipe. Aos 17 minutos da segunda etapa, o artilheiro Luca Toni fez seu 13º gol no torneio. Quem também conseguiu uma importante vitória fora de casa foi a Roma, que bateu o Messina por 2 a 0, sua terceira vitória consecutiva na competição. O resultado deixou a equipe com 18 pontos na tabela de classificação. Os gols foram marcados pelo francês Philippe Mexes, aos 34 minutos do primeiro tempo, e pelo capitão Francesco Totti, aos 36 da segunda etapa. Veja todos os resultados da rodada, neste domingo: Juventus 3 x 0 Livorno Milan 5 x 1 Udinese Ascoli 0 x 2 Fiorentina Cagliari 0 x 0 Treviso Messina 0 x 2 Roma Parma 2 x 0 Lecce Siena 0 x 1 Chievo Verona Palermo 0 x 2 Sampdória