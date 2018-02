Juventus e Milan não saem do 0 a 0 Terminou sem gols o clássico entre Juventus e Milan, no sábado, no Estádio Delle Alpi, de Turim, pela 16.ª rodada do Campeonato Italiano. Com este resultado, a Juventus segue na liderança com quatro pontos de vantagem sobre o rival milanês: 39 a 35. O jogo foi muito truncado e com poucos lances de perigo. Emerson e Zambrotta, pela Juventus, e Gattuso e Pirlo, pelo Milan, fizeram forte marcação sobre os astros Kaká, Shevchenko, Crespo, Nedved e Del Piero. A melhor oportunidade surgiu aos 43 minutos da etapa final, quando Pirlo recebeu de Shevchenko e, livre, chutou para fora.