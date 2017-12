Juventus e Milan vencem no Italiano O Campeonato Italiano já está virando uma disputa particular entre a Juventus e o Milan. Depois da rodada deste domingo, a 12.ª, líder e vice-líder se distanciaram ainda mais da concorrência. Agora a Juve tem 31 pontos, contra 25 do Milan. O terceiro colocado, a Udinese, soma 19 pontos. Além da vitória por 1 a 0 sobre o Lecce, que confirmou sua boa fase, a Juventus ainda teve a satisfação de se vingar do técnico do adversário, o checo Zdenek Zeman, que em 1998 fez uma denúncia sobre doping no futebol italiano, com particular referência ao clube de Turim. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Del Piero, aos 14 minutos do primeiro tempo, aproveitando jogada do sueco Ibrahimovic. Mais uma vez, prevaleceu a defesa juventina, que nada permitiu ao bom ataque adversário. Foi a vitória da defesa menos vazada contra o ataque mais produtivo da Série A até agora. Mas o futebol de ambos foi prejudicado pelo mau estado do gramado, castigado por fortes chuvas. No Estádio San Siro, o destaque do duelo foi o atacante ucraniano Shevchenko, que desfalcou o Milan na rodada anterior por ter sofrido um problema muscular. Ele fez os dois gols da sua equipe, aos 25 e aos 37 minutos do primeiro tempo, na vitória de 2 a 1 sobre o Siena; Argilli marcou o gol dos visitantes, também na etapa inicial. A decepção da 12.ª rodada, mais uma vez, ficou por conta da Internazionale. O time de Milão empatou outra, desta vez com o Cagliari, por 3 a 3, no campo do adversário. E a torcida do time do brasileiro Adriano teve de erguer as mãos aos céus e agradecer a graça alcançada, já que esteve por duas vezes em desvantagem no placar. Martins (2) e Stankovic marcaram para a Inter; Zola, Langella e Esposito fizeram os gols do Cagliari. Foi o 10.º empate da Inter em 12 jogos: o incrível é que ela é a única equipe invicta do campeonato. Já a Udinese desperdiçou a chance de subir mais na tabela ao ficar no empate, em casa, por 1 a 1, com o Messina. Amoruso marcou para os visitantes e Di Michele fez o gol de empate da Udinese, que tem 19 pontos, dois à frente do adversário deste final de semana. Os outros jogos: Parma 2 (Amauri, contra, e Morfeo) x Chievo 2 (Amauri e César), Reggina 1 (Bonazzoli) x Roma 0, Lazio 2 x (Rocchi e Di Canio) x Bologna 1 (Tare), Fiorentina 1 (Riganó) x Livorno 1 (Lucarelli), Palermo 2 (Toni e Brienza) x Sampdoria 0 e Atalanta 0 x Brescia 0.