Juventus e Mirassol abrem Série A2 A quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A2 será aberta, neste sábado, às 16 horas, na Rua Javari, onde se enfrentam Juventus e Mirassol. Os dois times estão numa posição intermediária e ainda sonham com o acesso à elite paulista. O Juventus, do técnico Ernesto Paulo, tem seis pontos, enquanto o jovem time do Mirassol, soma sete pontos. A rodada será completada domingo com mais sete jogos, todos com início às 16 horas. O líder do campeonato é o Bragantino, com 11 pontos.