Juventus é multada por cânticos racistas de torcedores A história se repete com a Juventus no Campeonato Italiano. Assim como já foi na última temporada, o time de Turim foi punido nesta segunda-feira por causa dos cânticos racistas entoados por sua torcida. Desta vez, a equipe terá de pagar uma multa de 10 mil euros (cerca de R$ 25,5 mi) pelo comportamento de seus torcedores na derrota por 2 a 1 para o Catania, em casa, no último domingo.