Juventus e Nacional jogam na capital O Campeonato Paulista da Série A2 tem apenas um jogo neste sábado. É um clássico na capital entre Juventus e Nacional, na Rua Javari, às 15 horas, que será transmitido, ao vivo, pela ESPN Brasil. O Juventus (50 pontos) está fazendo uma grande uma campanha no campeonato e busca a vitória para manter-se na posição. O time ainda torce para um tropeço do líder Etti Jundiaí (56), para encostar ainda mais na primeira colocação. O Nacional (35) entra em campo empolgado pela vitória sobre o América na última rodada e com o objetivo de terminar entre os seis melhores da competição. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN Brasil. Confira os jogos deste domingo: Araçatuba x Sãocarlense; Etti Jundiaí x Bragantino; Santo André x Francana; São José x Rio Preto; América x Paraguaçuense; Mirassol x Ituano e Comercial x Olímpia Classificação: 1) Etti Jundiaí - 56 pontos; 2) Juventus 50; 3) Ituano 49; 4)Santo André - 48; 5) América, Rio Preto e Olímpia - 36 ; 8) Nacional e Araçatuba - 35; 10) Mirassol e Francana - 33; 12) Sãocarlense e Paraguaçuense 29; 14) Bragantino - 28; 15) Comercial - 26; 16) São José - 21.