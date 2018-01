Juventus e Noroeste decidirão A2 Juventus e Noroeste vão decidir o título do Campeonato Paulista da Série A2, mas quem garantiu a última das quatro vagas no Paulistão 2006 foi o São Bento. Em Sorocaba, venceu o Noroeste, por 2 a 1, neste domingo cedo, no Estádio Walter Ribeiro, terminando em segundo lugar no Grupo 4, com nove pontos, um atrás do próprio Noroeste. O título da Série A2 será realizado no próximo final de semana na Rua Javari, na capital, uma vez que o Juventus tem a melhor campanha do que o Noroeste, somando-se as duas fases (47 a 42 pontos). O Juventus tinha caído ano passado; o Bragantino, em 1995; o Noroeste em 1993 e o São Bento, em 1991. Eles vão assumir as vagas dos quatro times rebaixados nesta temporada: Internacional, de Limeira, Atlético Sorocaba, União Barbarense e União São João, de Araras. Por coincidência, os quatro times que asseguraram o acesso integraram, na primeira fase, o Grupo 2 ao lado de outros clubes da região da Grande São Paulo. A conquista do São Bento garante uma vaga de Sorocaba na elite paulista, uma vez que o Atlético foi rebaixado no primeiro semestre. Definição no Grupo 4 - Dono da melhor campanha entre os 20 participantes, com 52 pontos, o São Bento só garantiu sua vaga na Série A1 na última rodada e sob forte pressão. O time fez sua parte ao vencer, de virada, por 2 a 1, o Noroeste, mas dependia de um empate do Mirassol contra o Bandeirante, em Birigüi, que acabou acontecendo. Em Sorocaba, o jogo foi bastante equilibrado e terminou sem gols no primeiro tempo. Mas começou em alta velocidade no segundo, com o time visitante abrindo o placar, aos cinco minutos, numa cobrança de falta de Edmilson que desviou no zagueiro Danilo. Mas a reação sãobentina foi imediata, empatando com Nena, de cabeça, aos seis, e virando com o mesmo Nena, aos sete minutos. Depois disso, a missão era segurar o resultado e torcer contra o Mirassol. Em Birigüi, mesmo desfalcado de cinco titulares, o Bandeirante segurou o empate sem gols com o Mirassol, que não teve força ofensiva para buscar a vitória que lhe daria a vaga, pela primeira vez na história, na primeira divisão. O resultado foi justo, deixando o time da casa invicto no seu estádio há um ano, mas com quatro pontos, na lanterna. O Mirassol, com oito pontos, terminou em terceiro, um ponto atrás do São Bento. Perto de três mil pessoas viram a vitória do São Bento, que festejou com desfile em carro aberto nas principais ruas da cidade. "Acho que foi um prêmio merecido, porque tínhamos a melhor campanha e poderíamos ter ficado fora do acesso. A conquista é merecida pelo trabalho de todos: diretoria, comissão técnica, jogadores e principalmente a torcida", comentou, emocionado, o técnico Carlos Rabello, do São Bento. Resultados: Juventus 1 x 3 Bragantino, Comercial 0 x 0 Araçatuba, São Bento 2 x 1 Noroeste e Bandeirante 0 x 0 Mirassol. Classificação final: Grupo 3 - 1) Juventus, 11 pontos; 2) Bragantino, 10; 3) Comercial, 7; 4) Araçatuba, 4. Grupo 4 - 1) Noroeste, 10 pontos; 2) São Bento, 9; 3) Mirassol, 8; 4) Bandeirante, 4.