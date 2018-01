Juventus é novo líder do Paulistão Até o final da quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A-1, neste domingo à tarde, o Juventus é líder isolado, com 11 pontos, após a vitória sobre o União Barbarense, por 4 a 3, na Rua Javari, na Capital. Botafogo, América e San to André têm 10 pontos. Ainda pela manhã, no estádio Bruno José Daniel, no ABC, o Santo André venceu a Matonense, por 2 a 0, se reabilitando da derrota para o Ituano. O Santo André tem 10 pontos, enquanto a Matonense continua com apenas quatro pontos. O time de Matão promete mudanças nesta segunda-feira, como a contratação do goleiro Hiran, ex-Internacional-RS, e o acerto com o técnico Vágner Benazzi, conhecido como "Rei do Acesso". Quinta-feira a diretoria demitiu Fito Neves. O Santo André continua negociações para a contratação do atacante Paulo Nunes, ex-Corinthians. Juventus 4 x 3 União Barbarense - O Juventus tem 11 pontos e ainda se mantém invicto. O jogo de hoje foi repleto de alternativas. O time da Moóca fez dois gols logo no começo, com Alex Alves, aos 4, de pênalti, e Éder, aos 6. Mas Edinam diminuiu aos 20 minutos do primeiro tempo, empatando com Marco Antonio aos 7 minutos da etapa final. O Juventus fez o terceiro aos 26, com Edson Di, mas sofreu o empate em seguida com Fabrício Carvalho. O gol da vitória foi marcado por Alex Alves, aos 36, marcando o seu quinto gol e se igualando a Paulinho, do América, na artilharia do Paulistão. Santo André 2 x 0 Matonense - O Santo André se reabilitou dentro do Paulistão ao vencer a Matonense, por 2 a 0, neste domingo cedo, no estádio Bruno José Daniel, no ABC. O time se recuperou da derrota para o Ituano chegando aos 10 pontos ganhos. A vitória foi muito merecida, porque desde o início do jogo o time do ABC tomou as iniciativas ofensivas. O meio-campista Odair, com um chute forte de fora da grande área, abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo. O segundo gol foi marcado pelo baixinho Ivanzinho, de cabeça, aproveitando cruzamento de Marcão. A Matonense continua com quatro pontos.